شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن وسيؤول وطوكيو: بيونغ يانغ أرسلت أسلحة لموسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - رويترز

جاء في بيان مشترك صدر الخميس، أن كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة تندد بشدة بتوريد كوريا الشمالية أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا، وقالت تلك الدول إنها تأكدت من تسليم «عدة» شحنات أسلحة.

ونفت روسيا وكوريا الشمالية نقل أسلحة من الشمال لاستخدامها في الحرب الروسية ضد أوكرانيا وسط تقارير قالت واشنطن وباحثون إنها أظهرت حركة سفن تحمل حاويات يحتمل أنها كانت تحتوي على أسلحة بين موانئ البلدين.

وفي وقت لم يتسن فيه التأكد من محتويات الشحنات، ذكرت التقارير أن حاويات من الشمال شوهدت في وقت لاحق وهي يتم تسليمها إلى مستودع ذخيرة روسي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وجاء في البيان أن «جمهورية كوريا والولايات المتحدة واليابان تندد بشدة بتزويد جمهورية كوريا الشمالية روسيا الاتحادية بمعدات عسكرية وذخائر لاستخدامها ضد أوكرانيا».

وذكر البيان الصادر عن وزراء خارجية الدول الثلاث، أن «تسليم شحنات الأسلحة هذه، والتي نؤكد الآن أن عدداً منها قد اكتمل، ستزيد بشكل كبير من الخسائر البشرية في الحرب الروسية».

وأضاف أن كوريا الشمالية تسعى للحصول على مساعدة عسكرية من روسيا لتعزيز قدراتها مقابل دعمها لموسكو بالأسلحة.

وتابع: «نراقب عن كثب أي مواد تقدمها روسيا لكوريا الشمالية لدعم أهداف بيونغ يانغ العسكرية»، مضيفاً أن أي صفقة أسلحة مع كوريا الشمالية تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي صوتت موسكو نفسها لصالحها.

وتعهدت كوريا الشمالية وروسيا بالتعاون العسكري الوثيق عندما التقى زعيما البلدين في سبتمبر/أيلول الماضي في أقصى شرق روسيا.

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا الشهر، وناقشا تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في القمة.