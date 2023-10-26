شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: إسرائيل قصفت مستشفي غزة وأمريكا المسؤولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - رويترز

اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إسرائيل بقصف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في قطاع غزة يوم 17 أكتوبر تشرين الأول، قائلة إن ما وقع هناك يعتبر «​​جريمة حرب تحت رعاية الولايات المتحدة».

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حمل متحدث باسم الوزارة الولايات المتحدة مسؤولية «إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لهجومها علي الفلسطينيين دون أي قلق» من خلال تزويدها بالأسلحة والدعم العسكري، بما في ذلك نشر حاملات الطائرات في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث «هذا يظهر أن الولايات المتحدة شريك تواطأ فيما يحدث في فلسطين ».

وكثيراً ما عارضت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية وجهات النظر الغربية، وخاصة تلك الخاصة بالولايات المتحدة، حول القضايا الدولية، كما تهاجم بشكل روتيني الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 471 شخصاً قتلوا في انفجار في المستشفى الأهلي العربي في وقت سابق من هذا الشهر، وقال فلسطينيون ودول عربية إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت المستشفى.