شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتوقع التوصل لاتفاق تجارة حرة مع إيران مع نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه من المتوقع التوصل بنهاية هذا العام إلى اتفاق إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين روسيا، التي تهيمن على الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإيران.

وخلال لقاء مع نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر في قرغيزستان يوم الأربعاء، قال ميشوستين إن المفاوضات المتعلقة بالأمر اكتملت.

يشار إلى أن الاتحاد الاقتصادي "الأوراسيهو" اتحاد جمركي بين دول، يشبه الاتحاد الأوروبي.

حليف مهم وموثوق

وأوضح ميشوستين أن إيران حليف مهم وموثوق لروسيا على مدار عقود، وأن التجارة معها تنامت لتسجل ما يزيد على أكثر 350 مليار روبل (3.6 مليار دولار) خلال العام الماضي وحده.

وتواجه روسيا سلسلة من العقوبات الغربية نتيجة غزو موسكو الشامل لأراضي أوكرانيا، كما جرى فرض عقوبات على طهران، التي تزود روسيا بمسيرات وبضائع أخرى.

وكان محللون بريطانيون توقعوا أخيرًا مزيدًا من توثيق العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.