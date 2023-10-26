شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد يتعهد بدعم الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أول تصريح بعد فوزه برئاسة مجلس النواب الأمريكي، قال الجمهوري مايك جونسون إنه سيطرح قريبًا تشريعًا ينطوي على دعم دولة الاحتلال الإسرائيلية، التي تكثفت جرائمها وقصفها لقطاع غزة.

وانتُخب مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء جونسون رئيسًا للمجلس، بعد 3 أسابيع مضطربة جعلت المجلس غير قادر على الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط أو القيام بأي من واجباته الأساسية.

وصعد التصويت الذي جرى على أساس حزبي بأغلبية 220 صوتًا مقابل 209 أصوات بجونسون، وهو محام من ولاية لويزيانا يدعمه الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى المنصب القيادي الذي ظل شاغرًا منذ الإطاحة بكيفن مكارثي في ​​الثالث من أكتوبر الحاليّ، على يد مجموعة صغيرة من زملائه الجمهوريين.

دعم تشريعات الإنفاق

وفي رسالة إلى زملائه، تعهد جونسون بدعم تشريعات الإنفاق التي طال انتظارها، والحرص على عدم إغلاق الحكومة الأمريكية حين ينتهي التمويل الحالي في 17 نوفمبر المقبل.

وقال في خطابه إنه سيعطي الأولوية لأمن الحدود، وسيشكل لجنة من الحزبين لبحث سبل معالجة الدين الوطني.

وسيتعين عليه أيضا الرد على طلب الرئيس جو بايدن بانفاق 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا ودعم أمن الحدود الأمريكية.