الاحتلال الإسرائيلي: عدد المحتجزين بغزة بلغ 224 أسير

ياسر رشاد - القاهرة - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن عدد الأشخاص المؤكد احتجازهم في قطاع غزة بلغ 224 منذ تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، مضيفا أن العدد قد يزيد.

وكان الناطق باسم الجيش قد أعلن في بيان أمس الأربعاء إن هناك 309 جنود قتلى و220 أسيرا في غزة.

كانت حماس قد أطلقت سراح اثنتين من الأسيرات قبل ثلاثة أيام لأسباب إنسانية.

وتستعد إسرائيل لشن هجوم بري على قطاع غزة وفقا لما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء، حيث أكد نتنياهو أن القرار بالحرب اتخذ من مجلس الوزراء المصغر، لكنه أحجم عن تقديم أي معلومات أخرى أو توقيت العملية.

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