زعماء الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث تداعيات الحرب في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، لبحث تداعيات الحرب في غزة، بينما يهدفون أيضًا إلى إظهار الدعم المتواصل لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقمة بروكسل تمثل أول اجتماع بالحضور الشخصي لزعماء التكتل المؤلف من 27 دولة منذ أحداث السابع من أكتوبر، وما تبعه من قصف إسرائيلي وحصار شامل على غزة.

وفي الفترة التي سبقت القمة، اختلفت دول الاتحاد حول ما إذا كانت ستدعو إلى «هدنة إنسانية».

وقال دبلوماسيون إن التكتل يتفق في ما يبدو على حل وسط بالدعوة إلى «فترات هدنة»، ويشير ذلك إلى فترات توقف قصيرة عن القتال من أجل مهام محددة مثل إطلاق سراح الرهائن أو قوافل المساعدات، بدلًا من وقف رسمي لإطلاق النار.

وزار زعماء بالاتحاد مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، الشرق الأوسط للتعبير عن تضامنهم مع إسرائيل وتعزيز الجهود الدبلوماسية لمنع تحول الصراع إلى حرب إقليمية.

وفي حين أن تأثير الاتحاد الأوروبي على الصراع متواضع، فإن المسؤولين يخشون من أن التصعيد قد يكون له عواقب وخيمة على أوروبا، بما في ذلك تصاعد التوترات بين الجاليات العربية هناك واحتمال وقوع هجمات لمتشددين وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين.

وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي لزعماء التكتل في رسالة الدعوة لحضور القمة «يأتي اجتماعنا في وقت يشهد قدرًا كبيرًا من عدم الاستقرار وانعدام الأمن على مستوى العالم، والذي تفاقم في الآونة الأخيرة بسبب التطورات في الشرق الأوسط».

في بريطانيا، قال نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن لراديو تايمز، إن بريطانيا ستعقد اجتماعًا للجنة الاستجابة للطوارئ التابعة للحكومة، اليوم الخميس، لبحث استراتيجيتها ونهجها تجاه الحرب في غزة.

وتضغط بريطانيا من أجل هدنة إنسانية للصراع، ومن أجل أن يتمكن البريطانيون في غزة من المغادرة بأمان.

وقال دودن الذي سيرأس الاجتماع في مقابلة منفصلة مع شبكة سكاي نيوز: «سنناقش مسألة الرهائن وسنناقش الوضع الأشمل في المنطقة وسنناقش أيضًا تأمين المساعدات الإنسانية».

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أعرب عن دعم هدنة إنسانية في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، للسماح بالدخول الآمن للمساعدات إلى المدنيين، لكنه يرفض الوقف الشامل لإطلاق النار.

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