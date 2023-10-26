الأمم المتحدة تحذر من خطورة الأوضاع بغزة: " لا مكان آمنًا هناك"

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، أن القصف الإسرائيلي المركز على قطاع غزة منذ قيام المقاومة الفلسطينية بعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر تسبب في عدم وجود أى مكان آمن بالقطاع.

وأكدت لين هاستينغز في بيان أن «الإنذارات المسبقة» التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع «لا تحدث أي فرق»، مضيفة أن «لا مكان آمنا في غزة».

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد أعلنت أمس على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن ما يقرب من 600 ألف فلسطيني نزحوا داخل غزة ويقيمون في 150 منشأة تابعة لها.

وأضافت أن 40 على الأقل من منشآتها تأثرت بسبب الحرب.

ودأبت منظمات الإغاثة على التحذير من أزمة صحية في قطاع غزة الصغير المكتظ بالسكان والخاضع لحصار إسرائيلي أدى لقطع الكهرباء والمياه النظيفة والوقود مع وصول قوافل مواد غذائية وأدوية صغيرة فقط تابعة للأمم المتحدة.

وكشف تقرير صدر أمس الأربعاء عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن قطاع غزة يحتاج إلى مساعدات اقتصادية دولية بمليارات الدولارات لتعويض ما جرى بسبب الحصار المستمر منذ سنوات طويلة مما خنق اقتصاد القطاع وأعاق التنمية.

وتتصاعد الدعوات الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ولو بشكل مؤقت للسماح بهدنة إنسانية لإدخال المساعدات إلى غزة، لكن إسرائيل لم تستجب لهذه الدعوات وتواصل قصفها للقطاع.

ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 6600 شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، وبلغ عدد المصابين أكثر من 17 ألف مصابا.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: