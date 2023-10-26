قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية وإصابة خمسة فلسطينين بالرصاص

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 5 مواطنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات لمدينة طوباس في الضفة الغربية.

وكانت قوات خاصة قد اقتحمت في ساعات الصباح أحد منازل المواطنين في المدينة، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى المدينة من جهة حاجز تياسير العسكري، وشرعت بمداهمة عدد من المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، فيما انسحبت القوات الإسرائيلية من المدينة.

وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت أيضا فجر الخميس مدينة الخليل وقامت بحملة اعتقالات واسعة بحق عدد من الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 6600 مواطنا فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 17 ألف آخرين.

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