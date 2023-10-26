الجيش المصري: إصابات طفيفة إثر سقوط شظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية مساء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 ، وقوع إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية إثر سقوط قذيفة من دبابة إسرائيلية.

نص بيان المتحدث العسكري في الجيش المصري

المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية: خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية وقد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق في ملابسات الواقعة

المصدر : وكالات