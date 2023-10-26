إيران: المنطقة وصلت إلى مرحلة مقلقة وقد تخرج الأمور عن السيطرة في لحظة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن حماس حركة تحرير فلسطينية في مواجهة الاحتلال وهذا يتطابق مع القوانين الدولية.

وأضاف اللهيان، أن إجراءات قوات المقاومة والتحرير الفلسطينية تتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة، موضحا أن الظروف في المنطقة وصلت إلى مرحلة مقلقة وقد تخرج الأمور عن السيطرة في أي لحظة.

وتابع وزير الخارجية، أن أي قرار أممي يجب أن يطالب بوقف جرائم إسرائيل وإيصال المساعدات ورفض التهجير القسري.

من جانبه قال مساعد الرئيس الإيراني، إن الرسائل التي أرسلتها واشنطن لم تكن موجهة للقائد الأعلى بل كانت طلبات من إيران.

وأضاف مساعد الرئيس، إذا كان بايدن يعتقد أنه حذر إيران فعليه أن يطلب الاطلاع على النص النهائي للرسائل.