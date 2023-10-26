روسيا: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها..دون قتل المدنيين في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن "لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، لكن ذلك لا يعني قتل المدنيين في غزة"

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإٍسرائيلي أنه نفذ عملية توغل برية كبيرة في قطاع غزة خلال الليل لمهاجمة مواقع تابعة لحركة حماس، تمهيدا للعملية البرية، ويأتي هذا بينما يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي قصفه للأحياء السكنية، لليوم الـ 20 على التوالي، وارتكاب المزيد من المجازر في غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ"بي بي سي"، إن القوات الإسرائيلية نفذت الاقتحام وعادت إلى مواقعها.

ووصف مراسل "بي بي سي" بالقرب من حدود غزة سماعه لدوي إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة.

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن راديو الجيش أن "قوات من الجيش الإسرائيلي بقيادة لواء جفعاتي نفذت العملية في منطقة شمال قطاع غزة باستخدام الدبابات، وذلك تمهيدا لمراحل لاحقة من القتال".

ويأتي ذلك بعد أن أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على أن الغزو البري لغزة آتٍ، بعد تساؤلات في الداخل حول السبب في تأخر الغزو، مؤكدًا تحديد توقيت الهجوم.