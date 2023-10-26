شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين: تفتيش حرب الفرقة الرابعة رسالة للعالم بجاهزية واستعداد الجيش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات الرئيس السيسي خلال تفقده إجراءات اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني، مؤكداً أن الرئيس السيسي خلال الكلمة حرص على توجيه عدة رسائل أبرزها أن الجيش المصري على أتم الاستعداد للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقال أبو العطا، إن القوات المسلحة المصرية الباسلة لها دور كبير في حماية وحفظ الأمن والسلام والسيادة المصرية، موضحا أن كلمة الرئيس السيسي بعثت برسائل غاية في الأهمية للعالم أجمع مفادها أن حدود مصر خط أحمر، وأن القوات المسلحة المصرية المسئولة عن حماية حدود الأمن القومي المصرى وحماية الحدود جزء أصيل من مهام الجيش المصري.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن الرئيس السيسي حرص خلال كلمته على دعم أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل بقوله إن التسلح بالإيمان والصبر والعلم هما السبيل للنصر بأسباب الأرض وأسباب السماء، مؤكدا أن ما شاهدناه اليوم في تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني يؤكد أننا لدينا جيش وطني عظيم ضرب ولا يزال أروع وأشرف وأنبل الدروس في الحفاظ على تراب الوطن، وحماية حقوق الشعب المصري، وحماية حدود الوطن.

وأوضح أن القوات المسلحة لها دور وطني عظيم عبر التاريخ وقت الحرب والسلم، مشيرا إلى أنه من أهم الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسي أن حل القضية الفلسطينية وإحلال السلام لن يأتي إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد رئيس حزب المصريين، بحكمة الرئيس السيسي الذي أكد خلال كلمته على أن التعامل بصبر وحكمة في الأمور من أبرز السمات التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية، وأن التاريخ خير شاهد على ذلك، منوها بأن القوات المسلحة الباسلة لم تكن في يوم من الأيام معتدية ولكنها رشيدة تتعامل بصبر وحكم مع جميع الأمور.

وأكد على قوة ومكانة الجيش المصري وتصنيفه سواء الإقليمي أو العالمي، والذي لم يأت من فراغ ولكن بفضل توجيهات القيادة السياسية التي عملت منذ اللحظة الأولى على تحديث الجيش المصري بأعلى وأحدث الإمكانيات، موضحا أن الجيش المصري العظيم هو درع الوطن الذي قدم ولا يزال العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن السيادة المصرية.