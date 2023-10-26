شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التوقيت الشتوى منتصف الليل..اعرف التفاصيل فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ العمل بالتوقيت الشتوى، وفقا لقرار الحكومة منتصف ليل الخميس 26 أكتوبر الجارى، الساعة (23:59).

وطبقت الحكومة العمل بـ التوقيت الصيفى في شهر إبريل الماضى، وجاء قرار الدولة في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، وذلك لمدة 6 شهور كاملة.

وكانت الحكومة قد أكدت أنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

وتطبيقًا لنص القانون الصادر في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار ستين دقيقة، اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).

وفيما يلى نساعرض مواد القانون:

المادة الأولى

وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .