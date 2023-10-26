اشار الرّئيس التّركي ​رجب طيب اردوغان خلال اتصال مع البابا فرنسيس، الى ان "الهجمات الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مذبحة وصمت المجتمع الدولي مخز".

كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان خلال اتصال مع البابا فرنسيس: الهجمات الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مذبحة وصمت المجتمع الدولي مخز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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