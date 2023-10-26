أدرعي: الطائرات الإسرائيلية هاجمت 250 هدفا تابعا لـ"حماس" في غزة خلال آخر 24 ساعة

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "على مدار آخر 24 ساعة، هاجمت طائرات مقاتلة تابعة للجيش، ما يزيد عن 250 هدفًا تابعًا لحركة "حماس" الإرهابيّة في ​قطاع غزة​".

وأوضح، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "بين الأهداف الّتي تمّت مهاجمتها، البنى التّحتيّة، مقرّات القيادة العملياتيّة، فتحات الأنفاق ومنصّات إطلاق القذائف الصّاروخيّة المنصوبة وسط بيئة مدنيّة، الّتي تمّ من خلالها إطلاق النّار باتجاه إسرائيل خلال القتال".