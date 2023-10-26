زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "على مدار آخر 24 ساعة، هاجمت طائرات مقاتلة تابعة للجيش، ما يزيد عن 250 هدفًا تابعًا لحركة "حماس" الإرهابيّة في قطاع غزة".
وأوضح، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "بين الأهداف الّتي تمّت مهاجمتها، البنى التّحتيّة، مقرّات القيادة العملياتيّة، فتحات الأنفاق ومنصّات إطلاق القذائف الصّاروخيّة المنصوبة وسط بيئة مدنيّة، الّتي تمّ من خلالها إطلاق النّار باتجاه إسرائيل خلال القتال".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: الطائرات الإسرائيلية هاجمت 250 هدفا تابعا لـ"حماس" في غزة خلال آخر 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.