غانتس: جيشنا على الحدود الشمالية "يدافع بقوة" بعد أن أجلَينا السكان

ذكر الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس، في مؤتمر صحفي، أنّ "إعادة المختطفين جزء لا يتجزأ من جهود الحرب"، لافتًا إلى "أننا نخوض حربًا طويلة تتطلب منا الحكمة ونتوقع تحديات صعبة"، في إشارة إلى الهجمات المستمرة على قطاع غزة.
وزعم أنّ "جيشنا على الحدود الشمالية يدافع بقوة بعد أن أجلينا السكان"، في إشارة إلى المستوطنات قرب الحدود مع لبنان.
وأشار غانتس إلى أنّ "تشكيل مجلس إدارة الحرب أثبت جدواه في اتخاذ القرارات ومستقبل بقائي في الحكومة سيتحدد لاحقًا".
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