أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ الجيش الإسرائيلي حاصر بالرصاص عمال في بلدة عيترون في جنوب لبنان، حيث كانوا يعملون في مزارع دجاج في محلة غاصونة، بين عيترون وبليدا.
وفي السياق، أوضح قناة "المنار" أنّ "رئيس بلدية عيترون يجري اتصالات لإجلاء سائق لبناني وسبعة عمال زراعيين سوريين استهدفهم الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم نقل مئات "طيور الدجاج" من المزرعة القريبة من الحدود في منطقة البطم".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يُحاصر بالرصاص عمّالًا زراعيين في عيترون واتصالات لاجلائهم من المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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