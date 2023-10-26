الجيش الإسرائيلي يُحاصر بالرصاص عمّالًا زراعيين في عيترون واتصالات لاجلائهم من المنطقة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ الجيش الإسرائيلي حاصر بالرصاص عمال في بلدة عيترون في جنوب لبنان، حيث كانوا يعملون في مزارع دجاج في محلة غاصونة، بين عيترون وبليدا.

وفي السياق، أوضح قناة "المنار" أنّ "رئيس بلدية عيترون يجري اتصالات لإجلاء سائق لبناني وسبعة عمال زراعيين سوريين استهدفهم الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم نقل مئات "طيور الدجاج" من المزرعة القريبة من الحدود في منطقة البطم".