بري وميقاتي: موضوع المؤسسة العسكرية يجب مقاربته بهدوء وروية ويمكن الوصول للنتائج المرجوة

تداول رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، الّذي التقاه في عين التينة، بالعديد من العناوين والقضايا والمستجدّات، من بينها موضوع ​المؤسسة العسكرية​، "الّتي كلّ أنظار اللّبنانيّين تتّجه نحوها، لجهة تعزيزها والحفاظ عليها، باعتبارها المؤسّسة الوطنيّة الجامعة والحاضنة لتطلّعات اللّبنانيّين في أمنهم وحفظ سيادة وطنهم"، بحسب المكتب الإعلامي لبرّي.

وأكّدًا أنّ "موضوع المؤسسة العسكرية يجب مقاربته بهدوء ورويّة، ويمكن الوصول إلى النّتائج المرجوّة إن شاء الله".