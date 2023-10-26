أفادت قناة "المنار"، بأنّ الجيش الإسرائيلي يمشط بالرشاشات الأحراج المحيطة بموقع "رويسات العلم" في مرتفعات كفرشوبا ووادي هونين مقابل بلدة مركبا.

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": الجيش الإسرائيلي يمشط بالرشاشات الأحراج المحيطة بموقع "رويسات العلم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.