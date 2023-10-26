"النشرة": النيران المندلعة في اللبونة وعلما الشعب تؤدي لانفجار ألغام إسرائيلية وقنابل عنقودية بالمنطقة

أدّت النيران المندلعة في اللبونة وعلما الشعب لانفجار عدد من الألغام الاسرائيلية والقنابل العنقودية في المنطقة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

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