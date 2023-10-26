الجامعة اللبنانية أعلنت حاجتها للتعاقد مع أساتذة اختصاصيين للتدريس في كلية الفنون

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية "حاجتها للتّعاقد مع أساتذة من أصحاب الاختصاص، للتّدريس في كليّة الفنون الجميلة والعمارة للعام الجامعي 2023- 2024، وفق الآتي:
- الفنون الإعلانيّة والتّواصل البصري: اختصاص فنون إعلانيّة، تواصل بصري، Multimedia، إخراج فنّي...
- السينما والتلفزيون: اختصاص سينمائي، تقنيّات الإضاءة، تقنيّات الخدع السّينمائيّة، ستوري بورد، ماكياج فنّي...".
وأوضحت في بيان، أنّ "الطّلبات تُقدّم لدى أمانة سرّ الكليّة/فرن الشباك، اعتبارًا من 30 تشرين الأوّل 2023 لغاية 10 تشرين الثّاني 2023، ضمن الدّوام الرّسمي"، مشيرةً إلى أنّ "للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتّصال على الرّقم: 01389280".
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