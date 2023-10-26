الجامعة اللبنانية أعلنت حاجتها للتعاقد مع أساتذة اختصاصيين للتدريس في كلية الفنون

أعلنت رئاسة ​الجامعة اللبنانية​ "حاجتها للتّعاقد مع أساتذة من أصحاب الاختصاص، للتّدريس في كليّة الفنون الجميلة والعمارة للعام الجامعي 2023- 2024، وفق الآتي:

- الفنون الإعلانيّة والتّواصل البصري: اختصاص فنون إعلانيّة، تواصل بصري، Multimedia، إخراج فنّي...

- السينما والتلفزيون: اختصاص سينمائي، تقنيّات الإضاءة، تقنيّات الخدع السّينمائيّة، ستوري بورد، ماكياج فنّي...".

وأوضحت في بيان، أنّ "الطّلبات تُقدّم لدى أمانة سرّ الكليّة/فرن الشباك، اعتبارًا من 30 تشرين الأوّل 2023 لغاية 10 تشرين الثّاني 2023، ضمن الدّوام الرّسمي"، مشيرةً إلى أنّ "للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتّصال على الرّقم: 01389280".