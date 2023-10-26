حزب "التوحيد العربي": استهداف الصحفيين وعائلاتهم في القصف الاسرائيلي يستدعي دعم صمودهم

اشار حزب التوحيد العربي، الى ان "آلة القتل الوحشية الصهيونية تواصل في استهداف الصحفيين وعائلاتهم في غزة وآخرها استشهاد عدد من أفراد عائلة مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح من بينهم زوجته وثلاثة من أبناءه في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع".

واعتبر في بيان ان "استهداف الصحفيين وعائلاتهم ومقرات المؤسسات الإعلامية في القصف الاسرائيلي الوحشي المتواصل على غزة، يندرج في إطار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الصحفيين ووسائل الإعلام، وهو ما يستدعي مزيد مساندة الزملاء في الأراضي الفلسطينية ودعم صمودهم ضد آلة القتل الصهيونية وإدانة الجرائم المرتكبة في حقهم".