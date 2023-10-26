اشار حزب التوحيد العربي، الى ان "آلة القتل الوحشية الصهيونية تواصل في استهداف الصحفيين وعائلاتهم في غزة وآخرها استشهاد عدد من أفراد عائلة مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح من بينهم زوجته وثلاثة من أبناءه في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع".
واعتبر في بيان ان "استهداف الصحفيين وعائلاتهم ومقرات المؤسسات الإعلامية في القصف الاسرائيلي الوحشي المتواصل على غزة، يندرج في إطار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الصحفيين ووسائل الإعلام، وهو ما يستدعي مزيد مساندة الزملاء في الأراضي الفلسطينية ودعم صمودهم ضد آلة القتل الصهيونية وإدانة الجرائم المرتكبة في حقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب "التوحيد العربي": استهداف الصحفيين وعائلاتهم في القصف الاسرائيلي يستدعي دعم صمودهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.