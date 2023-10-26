بوحبيب بعد لقائه 9 سفراء: على إسرائيل التوقف عن تهديد لبنان

ذكر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، بعد لقائه 9 سفراء معتمدين في لبنان، أنّ "على إسرائيل التوقف عن تهديد لبنان بمهاجمته وإعادته إلى العصر الحجري".

وشدد على أنّ "وقف إطلاق النار هو بداية الطريق الى خفض التوتر في المنطقة ومنع تمدد الصراع".