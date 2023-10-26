"النشرة": طلاب صيدا يحرقون الأعلام الإسرائيلية احتجاجا على القصف الإسرائيلي في غزة

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ المئات من طلاب المدارس الخاصة في صيدا أحرقوا الأعلام الاسرائيلية احتجاجًا على القصف العنيف الذي يُرتكب ضد اترابها الطلاب الفلسطينيين والمدنيين في غزة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان على القطاع وعدم الكيل بمكيالين.

وقد احتشد الطلاب في ساحة "الشهداء" في صيدا خلال وقفة تضامنية، دعما لاهالي غزة تلبية لدعوة اللجان والروابط الطلابية وتجمع المدارس في المدينة والجوار، حيث رفعوا الأعلام اللبنانية والفلسطينية واعتمروا الكوفية، ولافتات باللغتين العربية والانكليزية تندد بالصمت الدولي.

وتحدث عدد من الطلاب، فأكدوا أنهم يقفون اليوم تضامنا مع أترابهم من الطلاب الفلسطينيين والمدنيين، الذين يواجهون الموت كل يوم بدلا من الالتحاق بصفوفهم ومدارسهم وبناء مستقبلهم، متسائلين الم تحرك كل المجازر الضمائر العالمية للتحرك الفوري لوقف العدوان.