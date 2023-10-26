زار النائب السابق إميل رحمه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد النائب، حيث تم البحث وفق بيان لمكتب رحمه في "عملية طوفان الاقصى والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزّل، والوضع على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في ضوء الاعتداءات الصهيونية المتكررة وتصدي شباب المقاومة لها ببسالة وفاعلية".
وجاء في البيان، أنّه "كان هناك حرص وتشديد على الوحدة الداخلية ورص الصف لمنع العدو من استغلال أي ثغرة والنفاذ منها".
كانت هذه تفاصيل خبر رحمه زار رعد: حرص على الوحدة الوطنية لمنع العدو من استغلال أي ثغرة والنفاذ منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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