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إدارة "الفرير" في المريجة نفت خبرًا عن تمزيق معلمة علمًا فلسطينيًا في المدرسة

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أوضحت إدارة مدرسة "الفرير" في ​المريجة​، "ردًّا على ما تمّ تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر يزعم قيام معلّمة تُدعى "س." بتمزيق علم فلسطيني كان يحمله تلميذ يُدعى "أ. ق." داخل حرم المدرسة"، أنّه "لا توجد ضمن أفراد الهيئة التّعليميّة معلّمة تُدعى "س."، ولا يوجد ضمن سجلّ تلاميذ الصّف الخامس الأساسي الفرنسي تلميذ يُدعى "أ. ق.".

وتمنّت في بيان، على الوسائل الإعلامية "توخّي الدّقّة في نقل أيّ خبر"، مؤكّدةً أنّ "تاريخ المدرسة معروف في تأييدها الحقوق ولا سيّما الحقّ الفلسطيني".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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