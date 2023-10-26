أوضحت إدارة مدرسة "الفرير" في المريجة، "ردًّا على ما تمّ تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر يزعم قيام معلّمة تُدعى "س." بتمزيق علم فلسطيني كان يحمله تلميذ يُدعى "أ. ق." داخل حرم المدرسة"، أنّه "لا توجد ضمن أفراد الهيئة التّعليميّة معلّمة تُدعى "س."، ولا يوجد ضمن سجلّ تلاميذ الصّف الخامس الأساسي الفرنسي تلميذ يُدعى "أ. ق.".
وتمنّت في بيان، على الوسائل الإعلامية "توخّي الدّقّة في نقل أيّ خبر"، مؤكّدةً أنّ "تاريخ المدرسة معروف في تأييدها الحقوق ولا سيّما الحقّ الفلسطيني".
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة "الفرير" في المريجة نفت خبرًا عن تمزيق معلمة علمًا فلسطينيًا في المدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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