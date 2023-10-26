إدارة "الفرير" في المريجة نفت خبرًا عن تمزيق معلمة علمًا فلسطينيًا في المدرسة

أوضحت إدارة مدرسة "الفرير" في ​المريجة​، "ردًّا على ما تمّ تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر يزعم قيام معلّمة تُدعى "س." بتمزيق علم فلسطيني كان يحمله تلميذ يُدعى "أ. ق." داخل حرم المدرسة"، أنّه "لا توجد ضمن أفراد الهيئة التّعليميّة معلّمة تُدعى "س."، ولا يوجد ضمن سجلّ تلاميذ الصّف الخامس الأساسي الفرنسي تلميذ يُدعى "أ. ق.".

وتمنّت في بيان، على الوسائل الإعلامية "توخّي الدّقّة في نقل أيّ خبر"، مؤكّدةً أنّ "تاريخ المدرسة معروف في تأييدها الحقوق ولا سيّما الحقّ الفلسطيني".