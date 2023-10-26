قرار عاجل من البنك المركزي المصري

الشارقة - اميمة ياسر - قرر البنك المركزي إلغاء شرط تقديم العملاء المستندات الدالة قبل سفرهم خارج مصر لإعادة فتح استخدام حدود كامل بطاقات الائتمان "كريدت كارد" والاكتفاء فقط بإجراء العميل مكالمة على الخط الساخن التابع للبنك أو زيارة أقرب فرع له، بحسب بيان له.

ولكن اشترط المركزي مع إتاحة هذه المرونة التزام العملاء بتقديم ما يثبت مغادرتهم البلاد خلال فترة 90 يوما من استخدام البطاقات، وجاء ذلك حرصا من البنك المركزي على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، واستجابة لشكاوى العملاء من ضيق الوقت، وفق ما جاء في البيان.

كان البنك المركزي أصدر الأسبوع الماضي قرارا بضوابط جديدة لاستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر تضمنت عدم تفعيل كامل حدود البطاقات للعملاء إلا بعد تقديم العميل الأوراق الدالة قبل سفرهم للبنك الذي يتعامل معه.

كما قيد المركزي الحدود القصوى لاستخدام بطاقات الائتمان داخل مصر إلى 250 دولار كحد أقصى شهريا.

فترة 90 يوماً

وبحسب بيان للبنك المركزي اليوم حول التيسيرات الجديدة، يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

وفي حالة عدم التزام العميل بما تقدم، وفق البيان، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.