شكرا لقرائتكم خبر عن بكين: لا يحق لأمريكا التدخل في خلافات بين الصين والفلبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية دورية الخميس، إن الولايات المتحدة لا يحق لها التدخل في مشكلات بين الصين والفلبين.

ورداً على سؤال عن تصريحات الولايات المتحدة بأنها ستدافع عن الفلبين، قالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ «الولايات المتحدة ليست طرفاً في قضية بحر الصين الجنوبي، ولا يحق لها التدخل في مشكلة بين الصين والفلبين».

وأضافت «الوعد الأمريكي بالدفاع عن الفلبين يجب ألا يضر بسيادة الصين ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، ولا يجب أن يؤدي أيضاً إلى تمكين وتشجيع المطالبات غير القانونية للفلبين».

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، في البيت الأبيض إن التزام أمريكا بالدفاع عن الفلبين لا يزال «راسخاً» بعدما اتهم الصين بالتصرف «بشكل خطر وغير قانوني» في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف بايدن في اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي «أي هجوم على الطائرات أو السفن أو القوات المسلحة الفلبينية سيستدعي، (تطبيق) معاهدة الدفاع المشترك مع الفلبين».

ووقعت عدة مناوشات بين الصين والفلبين في الفترة الأخيرة في بحر الصين الجنوبي، وكان أبرزها في المياه المتنازع عليها حول منطقة سكند توماس شول، وهي جزء من جزر سبراتلي.

واصطدمت سفينة صينية بقارب فلبيني الأحد الماضي، وأدانت مانيلا «بأشد العبارات» ما وصفتها بأنها «مناورات العرقلة الخطيرة» التي قامت بها السفينة.