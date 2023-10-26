انت الان تتابع خبر القسام تهدد: سنبطش بطشتنا الكبرى دون حساب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب الإعلام العسكري الكتائب منشورا على منصات التواصل الاجتماعي جاء فيه:

بعذاب الله سنأتيهم .. أي عذاب .. أي عذاب

وسنبطش بطشتنا الكبرى .. دون حساب .. دون حساب

بعذاب الله سنأتيهم .. أي عذاب .. أي عذاب

وسنبطش بطشتنا الكبري .. دون حساب .. دون حساب

سنسوي الأرض بدولتهم .. ونبدد وهم الأغراب

ونعيد البسمة للأقصي .. ونعانق شوق المحراب

وسنسجد شكرا للمولى .. يا جند الله .. يا جند الله