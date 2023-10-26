انت الان تتابع خبر ارتفاع صادرات مصر الغذائية إلى العراق خلال 2023.. أرقام تكشف ذلك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية، قال في تقريره الشهري، أن صادرات شهر كانون الثاني 2023 بلغت نحو 369 مليون دولار، بنسبة نمو في القيمة 15%، مقارنة بصادرات شهر كانون الثاني العام الماضي، والتي بلغت 321 مليون دولار.فيما بلغت صادرات شهر شباط نحو 387 مليون دولار بنسبة نمو 5%، مقارنة بصادرات شهر شباط 2022 التي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر آذار نحو 443 مليون دولار، محققة نسبة نمو 2%، بحسب التقرير.

في حين تراجعت صادرات نيسان، بنسبة 10%، محققة381 مليون دولار، فيما بلغت صادرات شهر أيار 495 مليون دولار، بنسبة نمو 22%، وبلغت صادرات شهر حزيران 437 مليون دولار بنسبة نمو 6%.

تقرير المجلس أشار أيضا إلى أن صادرات شهر تموز بلغت نحو 475 مليون دولار بنسبة نمو 60%، مقارنة بصادرات شهر تموز العام الماضي البالغة 297 مليون دولار، بينما بلغت صادرات شهر آب نحو 475 مليون دولار، بنسبة نمو 20%، مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395.

ومن بين أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، جاء العراق بقيمة 118 مليون دولار ونسبة نمو 23%، شحنت من خلال 107 شركات، بينهم 53 شركة تجاوزت صادرات الواحدة منهم 100 ألف دولار، بحسب التقرير.

*العراق يشغل المرتبة الثالثة عربياً

مطلع الشهر الجاري، كان الوزير المفوض التجاري ومستشار وزير التجارة والصناعة المصري، عمرو هزاع، قد كشف، أن العراق يشغل المرتبة الثالثة عربياً في أعلى الدول المستوردة للمنتجات المصرية، بحسب شبكة رووداو.

وفي حزيران الماضي، وقعت بغداد والقاهرة 11 وثيقة تعاون اقتصادي، في أعقاب انتهاء أعمال "اللجنة العليا المصرية ـ العراقية المشتركة" برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

يشار إلى أن العراق، يحتل المرتبة 25 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار في 3500 مشروع، حسبما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، في كانون الأول الماضي.

ويأتي ذلك في سياق، مساعي الجانبان لتطوير حجم التجارة الثنائية، ففي 2022 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 540 مليون دولار، نزولا من قرابة مليار دولار في 2021، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.

