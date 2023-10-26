انت الان تتابع خبر 13 جامعة عراقية تحصد مراكز تنافسية في تصنيف التايمز العالمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نتائج التصنيف (https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject)، أظهرت حصول جامعات بغداد وبابل والكوفة والموصل والمستنصرية على مراكز هامة في تخصص الطب والعلوم الصحية (Clinical and Health) فيما سجلت جامعات الأنبار والموصل وبغداد والبصرة والكوفة والمستنصرية مراكز إيجابية في تخصص علوم الحياة (Life Science).وفي تخصص الهندسة (Engineering) حققت مراكز هامة كل من جامعات النهرين والقادسية والأنبار وبابل وديالى والتكنولوجية وبغداد والبصرة وكربلاء والجامعة التقنية الوسطى والموصل والمستنصرية.

ونالت جامعات القادسية وبابل والتكنولوجية والنهرين وديالى والأنبار وبغداد والبصرة وكربلاء والكوفة والموصل والمستنصرية مراكزها التنافسية في تخصص العلوم البدنية (Physical science) فيما حصلت جامعات النهرين والأنبار وبابل وبغداد والكوفة والجامعة التقنية الوسطى والموصل والتكنولوجية والبصرة والمستنصرية على مراكز مؤشرة في تخصص علوم الحاسبات (Computer Science)، وفقا للبيان.