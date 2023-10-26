انت الان تتابع خبر 13 جامعة عراقية تحصد مراكز تنافسية في تصنيف التايمز العالمي والان مع التفاصيل
وفي تخصص الهندسة (Engineering) حققت مراكز هامة كل من جامعات النهرين والقادسية والأنبار وبابل وديالى والتكنولوجية وبغداد والبصرة وكربلاء والجامعة التقنية الوسطى والموصل والمستنصرية.
ونالت جامعات القادسية وبابل والتكنولوجية والنهرين وديالى والأنبار وبغداد والبصرة وكربلاء والكوفة والموصل والمستنصرية مراكزها التنافسية في تخصص العلوم البدنية (Physical science) فيما حصلت جامعات النهرين والأنبار وبابل وبغداد والكوفة والجامعة التقنية الوسطى والموصل والتكنولوجية والبصرة والمستنصرية على مراكز مؤشرة في تخصص علوم الحاسبات (Computer Science)، وفقا للبيان.
جدير بالذكر أن العراق حقق المرتبة 37 عالميا في تصنيف التايمز للجامعات للعام 2024 من خلال تسجيل الجامعات العراقية تنافسها وحضورها في التصنيف الذي تنافس فيه 2024 جامعة من 108 دولة حول العالم على وفق مؤشرات التقييم في مجالات التدريس والبيئة البحثية وجودة البحث والنظرة الدولية ودخل الصناعة.