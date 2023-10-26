انت الان تتابع خبر اختصار 85% من الإجراءات.. العراق يفتتح منظومة إصدار الجوازات الإلكترونية في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت السفارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اللجماوي أفتتح منظومة إصدار الجوازات الألكترونيَّة في مبنى السفارة في العاصمة التركيَّة أنقرة، وتابع خطوات وآليات الإصدار بجميع تفاصيلها، كما أشرف على إصدار أول نسخة جواز إلكترونيّ في الجمهوريَّة التركيَّة".وثمن السفير بعد مراسم الافتتاح "جُهُود العاملين في مديرية الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة بوزارة الداخليَّة، لتدشين الجيل الثالث من الجواز الإلكترونيّ العراقيّ الجديد في خارج العراق، والذي يتميز بمواصفات فنيّة عاليّة المُستوى، ومعتمد من قبل منظمة الطيران المدنيّ الدوليّة (الإيكاو)"، بحسب البيان.

وأشار الى ان "الجواز الإلكترونيّ الجديد، سيُسهم في اختصار نحو 85% من الإجراءات الورقيَّة والإداريَّة، وسيتم إصداره للمواطنين خلال فترة زمنية قصيرة جداً".

ولفت اللجماويّ، إلى أنّ "السفارة والقنصليات العامة في إسطنبول وغازي عنتاب ماضية في اتخاذ إجراءات فعّالة لأجل تبسيط الإجراءات أمام المواطنين المقيمين في الجمهوريَّة التركيَّة وفي مُختلِف المجالات".

