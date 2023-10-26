«دار الهلال» تحتفل بالذكرى 130 في البيت الروسي

ياسر رشاد - القاهرة - في أمسية رائعة بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة، احتفلت مؤسسة دار الهلال الصحفية، بذكرى تأسيسها الـ 130 بحضور كوكبة منالكتاب والمبدعين وذلك من خلال معرضا للكتب والصور النادرة.

وقدم المهندس أحمد عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحفية الشكر للمركز الروسي لاستضافة الاحتفالية متطلعا لمزيد منالتعاون بين الجانبين فى المرحلة القادمة، كما أشار أن المعرض يضم آلاف من عناوين الكتب الأدبية والثقافية والفكرية، وذلك بالتزامن معالمبادرة التي أطلقتها مؤسسة دار الهلال " كتاب لكل مواطن "، إيمانًا بدورها الريادي والتنويري للقارئ المصري والعربي في المنطقةالعربية.





من جانبه قال مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، " ان الاحتفالية بمرور 130 عاماً علي تأسيس دار الهلال بالبيتالروسي أمرا يسعدنا كما يسعدنا التعاون مع هذه المؤسسة العريقة، كما أسعدنا مفاجأة المعرض الذى يضم صورا نادرة عن العلاقاتالمصرية الروسية.

كما قدم د. إبراهيم كامل رئيس جمعية الصداقة المصرية الروسية التهنئة لمؤسسة دار الهلال بعيدها الـ 130 مؤكدا انه من دواعي فخرنا اننحتفل بالدور الريادى لهذه المؤسسة الكبيرة، وسوف يسعدنا كجمعية صداقة ان نساهم في دعم نشاط مؤسسة دار الهلال العريقة.





ولفت شريف جاد مسئول النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، أنه سبق أن احتفل المركز الروسي بالذكري الـ125 على تأسيس دارالهلال في احتفالية كبرى، مضيفًا: " ومن دواعى سرورنا أن تتكرر الاحتفالية في العيد الـ130".





وقدم جاد التهنئة للمهندس احمد عمر مشيدا بقيادته للمؤسسة الذى انعكس على الدقة في التنظيم لمجموعة العمل للاحتفالية تحت اشرافالكاتب احمد محمود .

كما اشادت د. شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير بالتعاون بين مؤسسة دار الهلال والمركز الثقافي الروسي والذى يمتد لسنوات طويلةحيث تم تنظيم عدة انشطة متميزة حققت نجاحا جماهيريا كبيرا .





فى حين رحب احمد ايوب رئيس تحرير مجلة المصور بالتعاون بين مصر وروسيا الذى يشهد طفرة نوعية متطلعا لمزيد من التعاون لما فيهمصلحة البلدين , كما اعلن ايوب ان مجلة المصور تحتفل الان بعامها ال 99 وهى احدى المجلات السياسية العريقة فى المنطقة العربية .

واقيم على هامش الاحتفالية معرضا للصور الارشيفية الذى ضم صورا نادرة من تاريخ العلاقات المصرية الروسية.