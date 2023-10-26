الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف 250 هدفا تابعا لحماس خلال يوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصف قواته لأكثر من 250 هدفا "تابعا لحركة حماس" في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على غزة لليوم الـ20 على التوالي.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي عبر "تلغرام"، "خلال اليوم الماضي، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 250 هدفا إرهابيا تابعا "لحماس" في قطاع غزة، شمل البنى التحتية الإرهابية، ومراكز قيادة العمليات، وممرات الأنفاق، وقاذفات الصواريخ المتمركزة في قلب المناطق المدنية، والتي أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية طوال الحرب".

وأضاف البيان: " كما قصفت قوات البحرية الإسرائيلية موقعا لإطلاق صواريخ أرض جو تابعة "لحماس" في مدينة خان يونس يقع بجوار مسجد وروضة أطفال، مما يشكل دليلا آخر على أن حماس تستخدم عمدا المواقع المدنية لأغراض إرهابية".

ونشر الجيش مقطع فيديو يوثق عمليات القصف والاستهداف.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري والذي أسفر عن مقتل أكثر من 6600 فلسطيني وإصابة حوالي 18000 آخرين بجروح متفاوتة غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما أعلنت تل أبيب مقتل أكثر من 1400 شخص، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى أسر 222 إسرائيليا منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".

ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.

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