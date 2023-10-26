وزير الخارجية الفلسطيني يدعو لوقف الحرب الانتقامية بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه "حرب انتقامية" داعيا إلى وقف لإطلاق النار.

وقال متحدثا من لاهاي «الحرب التي تشنّها إسرائيل هذه المرة مختلفة… إنها حرب انتقامية»، مضيفا «علينا أولا وضع حد لهذا العدوان أحادي الجانب ومن ثم علينا الدعوة إلى وقف لإطلاق النار».

وطالب المالكي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية على نحو عاجل.

ومن المتوقع أن يدعو قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى فترات هدنة إنسانية من القصف في غزة للسماح بدخول المساعدات، لكن المالكي قال إن هذا الاقتراح لن يضمن دخول المساعدات وعودة إمدادات المياه والكهرباء.

وشنّت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما هو الأعنف في تاريخ الإسرائيل، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم.

وتحتجز حماس أكثر من 200 شخص بينهم أجانب، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل قصفا مكثفا وعنيفا على قطاع غزة، أسفر منذ السابع من أكتوبر عن مقتل 6546 فلسطينيا، من بينهم 2704 طفلا.

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