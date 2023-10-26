شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: متابعة تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان على رأس أولويات دور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تضع عدد من الملفات والقضايا الهامة علي رأس أولوياتها خلال دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يوم 11 سبتمبر 2021 متضمناً محاورها الأربعة، "الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان".

وأضاف "رضوان" أن اللجنة في هذا الصدد ستعقد جلسات استماع وسلسلة من اللقاءات لمناقشة سبل تعزيز حقوق المرأة بما في ذلك المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضايا المتعلقة بالعنف الاسرى والتمييز الجنسي، وكذا تعزيز حقوق الطفل من خلال التركيز على حماية حقوق الأطفال بما في ذلك الحماية من العنف والاستغلال والتمييز وضمان حقوق التعليم والرعاية الصحية.

وتابع "رضوان" إلي حرص اللجنة مناقشة حقوق العمالة من خلال دراسة ظروف العمل وحقوق العمال في مصر بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل والسلامة والصحة المهنية.

وكانت انتخابات هيئة مكتب اللجنة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني قد أسفر عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها وكل من النائبين أيمن أبو العلا و محمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانة السر، وذلك بالتزكية.

ومنحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2021 اختصاصات هامة للجنة حقوقالانسان في مقدمتها ملف الحقوق والحريات، التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوقالإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوقالإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوقالإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.