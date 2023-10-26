شكرا لقرائتكم خبر عن 28 لجنة على مستوى الجمهورية ترصد مخالفات الدعاية الانتخابية بالسباق الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، 28 لجنة على مستوى الجمهورية، لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 23 لسنة 2024 بشأن تشكيل ومهام وإجراءات لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بلغ عددها 28 لجنة يترأسها قاضى وعدد كاف من الأعضاء.

وتتضمن مهام هذه اللجان في رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر المقبل.

وتضمن القرار أن تعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبت بها حصرا للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك ثم يقوم الجهاز التنفيذى بإعداد مذكرة بما تضمنته هذه التقارير من مخالفات، على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعمال شئونه.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.



القرار



القرار



القرار



القرار



القرار



القرار