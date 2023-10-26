مجلس بلدية زحلة وافق مبدئيا على مشروع تطوير سوق البلاط المقدم من جمعية "CDDG"

وافق مجلس ​بلدية زحلة​ معلقة وتعنايل، خلال جسلته الأخيرة، على "ضرورة أن تستكمل جمعيّة "CDDG" العارِضة لمشروع إعادة تأهيل سوق البلاط، مجمل شروط العمل المطلوبة، مع إطلاع المجلس البلدي على الدّراسات التّنفيذيّة الكاملة، تمهيدًا لإطلاع أبناء السّوق من مالكين ومستأجرين عليه، خصوصًا أنّهم المعنيّون الأوائل بهذا المشروع، إذ أنّ فترة العمل قد تتطلّب إغلاق الطّريق المؤدّي إليه ونكشه، بالإضافة إلى أعمال تنظيف ورش للواجهات؛ وأعمال داخليّة خارج المحلّات وفي واجهاتها".

وربط المجلس موافقته النّهائيّة على المشروع، بـ"استكمال الدّراسات والخرائط التّنفيذيّة الّتي يتطلّبها، وبإطلاعه على برنامج العمل، بالإضافة إلى تعهّد الجهة المموّلة بتأمين أيّ مبلغ إضافي قد تتبيّن الحاجة إليه خلال مرحلة التّنفيذ".

وشدّد على "ضرورة الوقوف على رأي أصحاب الملكيّات الخاصّة الموجودة في هذه المنطقة، خصوصًا أنّ معظم هذه الملكيّات غير محصورة، وتحتاج إلى توافق فيما بين أصحابها"، داعيًا أيضًا إلى" إشراك الرّأي العام الزّحلي في الاطّلاع على تفاصيل المشروع، لما يربط أهالي المدينة بالسّوق الّذي يختزل نشأة مدينتهم، من رابط روحي، يعبّرون عنه كلّ سنة في خميس الأسرار، من خلال الانتشار بمحيط كنائس المدينة الّتي يشكّل سوق البلاط ومحيطه أكبر تجمّع لها".