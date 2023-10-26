الدفاع المدني: نعمل بمؤازرة الجيش واليونيفيل على إخماد حريق بأحراج اللبونة نتيجة القصف الإسرائيلي

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ معزّزين بالآليّات، يعملون بمؤازرة وحدات من ​الجيش اللبناني​ وقوّات "​اليونيفيل​" منذ ساعات الصّباح الأولى، على إخماد حريق شبّ في أحراج ​اللبونة​ نتيجة القصف الإسرائيلي".

وأوضحت أنّ "ثمّة صعوبة للتّمكّن من السّيطرة على النّيران، بسبب وعورة الطّرقات وسرعة الرّياح، بالإضافة إلى الخطر النّاجم عن الألغام".