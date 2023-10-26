ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني معزّزين بالآليّات، يعملون بمؤازرة وحدات من الجيش اللبناني وقوّات "اليونيفيل" منذ ساعات الصّباح الأولى، على إخماد حريق شبّ في أحراج اللبونة نتيجة القصف الإسرائيلي".
وأوضحت أنّ "ثمّة صعوبة للتّمكّن من السّيطرة على النّيران، بسبب وعورة الطّرقات وسرعة الرّياح، بالإضافة إلى الخطر النّاجم عن الألغام".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: نعمل بمؤازرة الجيش واليونيفيل على إخماد حريق بأحراج اللبونة نتيجة القصف الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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