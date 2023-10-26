اجتماع في صيدا لوضع خطة طوارىء في حال توسع العدوان الاسرائيلي على الجنوب

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "تجمع المؤسسات الأهلية" في منطقة صيدا، عقد اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لممثلي المؤسسات الأهلية والمدنية والاجتماعية والاسعافية والكشفية في قاعة بلدية صيدا، بالتعاون مع بلدية صيدا، حيث جرى بحث بخطة طوارىء احترازية في حال توسع العدوان الاسرائيلي على الجنوب اللبناني تتضمن الايواء وتأمين الاغاثة والاحتياجات الصحية والتموينية.

وتحدث في الاجتماع رئيس بلدية صيدا حازم بديع، وأمين سر تجمع المؤسسات الأهلية ماجد حمتو، والمنسق العام فضل الله حسونة، اضافة إلى عدد من ممثلي التجمع، الذي أجمعوا على ضرورة إعداد خطة طوارىء تحاكي عدوان اسرائيلي على لبنان، مشددين على التعاون والتنسيق بين الجمعيات ومحافظ الجنوب منصور ضو وبلدية صيدا.