مولوي خلال اجتماع تنسيقي في الداخلية: إنشاء آلية لجمع المعلومات لدى الوزارة وإدارتها من قبلها

عقد وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، اجتماعًا تنسيقيًّا في إطار متابعة وزارة الداخلية والبلديات للشّؤون كافّة المرتبطة بإدارة الكوارث والأزمات ومدى جهوزيّة المحافظات، جرى خلاله مناقشة أطر الدّعم القائم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات كافّة وكيفيّة استمراره.
في هذا الإطار، أعلن مولوي "إنشاء آليّة لجمع المعلومات لدى وزارة الدّاخليّة وإدارتها من قبلها، وذلك من خلال العمل بشكل مشترك مع المديريّات التّابعة للوزارة والمحافظات والبلديّات، لتكون منصّة وطنيّة شاملة ومستدامة"، مؤكّدًا أنّ "هذا العمل هو جزء من الخطّة الموضوعة من قبل الوزارة".
حضر الاجتماع كلّ من: الممثّل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ميلاني هوكستين، محافظا لبنان الجنوبي منصور ضو والنبطية هويدا الترك، قائمقامون وفريق عمل الوزارة.
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