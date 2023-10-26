التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه بالمجلس النيابي، سفير بلجيكا في لبنان Koen Vervaekeحيث تمحور الحديث في آخر المستجدات حول الحرب على غزة.
وشجع السفير البلجيكي على تجنب لبنان قدر المستطاع من الانزلاق إلى هذه الحرب.
من جهته أكد نائب رئيس المجلس أن "لا أحد في لبنان يريد الحرب، كما طالب ان يكون هناك موقفًا من الاتحاد الأوروبي يدين المجازر التي ترتكب يوميًا بحق المدنيين من أطفال ونساء ورجال في غزة وأن يكون هناك جهداً حقيقياً لوقف هذه الجرائم عبر وقف فوري لإطلاق النار وتمرير جميع المساعدات الإنسانية و التوجه الفوري للحلول السياسية كونها ستكون الحل الوحيد اليوم او في اي وقتٍ بالمستقبل".
كما اكد بو صعب ضرورة وقف سفك الدماء امام أعين المجتمع الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير بلجيكا التقى بوصعب وشجع على "تجنب لبنان قدر المستطاع من الانزلاق إلى الحرب في غزة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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