باسيل التقى ماغرو وفرايسن: لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وإيجاد حل لمشكلة النازحين

التقى رئيس "التّيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، سفير فرنسا في ​لبنان​ هرفيه ماغرو، بحضور النّائبة ​ندى بستاني​.

وأوضحت لجنة الإعلام في "​التيار الوطني الحر​"، أنّ "ماغرو شرح جوانب مواقف الرّئيس الفرنسي الأخيرة، وجرى تبادل وجهات النّظر بخصوص الحرب على ​غزة​ والتّطوّرات في المنطقة"، مشيرةً إلى أنّ "باسيل أعاد التّأكيد على مواقف "التيار" منها. كما تمّ التّشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة، وضرورة إيجاد حلّ لمشكلة النّازحين، وعدم ربط الموضوع بالمشاكل الأخرى".

وكما استقبل باسيل ممثّل المنسقيّة العليا للاجئين في ​الأمم المتحدة​ آيفو فرايسن، الّذي عرض لأعمال المنسقيّة في هذا المجال.

وذكّر باسيل بـ"ضرورة إيجاد حلول عمليّة لهذه المشكلة، تؤمّن العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم، وتخّفف من العبء على لبنان".