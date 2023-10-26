اجتماع في بلدية مجدل عنجر أثمر خطة استباقية لاحتمال امتداد الحرب إلى المناطق اللبنانية

عقد رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين اجتماعا في القصر البلدي مع ممثلي القطاعات التربوية والصحية والأهلية والاندية الرياضية والجمعيات المدنية والكشفية والدفاع المدني في حضور اعضاء المجلس البلدي والمختارين والمجلس الاختياري، في ضوء الحرب على غزة والجنوب واستباقا لاحتمال تطورها لتطال غالبية المناطق اللبنانية وتتسبب نزوحا من مناطق الاعتداءات.

واستهل ياسين الاجتماع بادانة "الهجوم الصهيوني الوحشي على اهالي غزة حاصدا الآلاف من الشهداء، جلهم من الاطفال والنساء الابرياء، وما زال مستمرا وسط دعم غربي صارخ وفاضح واعمى، يقابله صمت عربي رسمي رهيب"، واكد ان "مجدل عنجر كانت وستبقى الى جانب قضايا الامة المحقة وفي طليعتها قضية فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في ارضه ودولته ومقدساته"، وشدد على ان "مجدل عنجر تاريخياً وحاضرا ومستقبلا ستبقى الحضن والملجأ لكل اللبنانيين من مختلف الاديان والطوائف والمناطق، وان جميع اللبنانيين مرحب بهم ضيوفا اعزاء في حال حدوث اي تطورات امنية قاسية"، واشار الى "ضرورة نبذ الخلافات السياسية وطيها في هذه الاوقات والظروف الدقيقة والعصيبة حفاظاً على اللحمة الوطنية والسلم الاهلي".

وبعد نقاشات ومداولات مستفيضة، قرر المجتمعون "تشكيل هيئة اغاثية تضم لجان للايواء والصحة والتموين، على ان تقوم كل لجنة بدورها المنوط بها، والطلب من المؤسسات التربوية والاهلية والرياضية والصحية والكشفية والدفاع المدني التأكد من الجهوزية اللوجستية والابلاغ عن النواقص في حال وجودها، ويبقى اعضاء هيئة الاغاثة على تواصل دائم استعدادا للمرحلة المقبلة".