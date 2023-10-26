"كتائب القسام": قصفنا تل أبيب ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا قصفنا ​تل أبيب​، ردًّا على المجازر الإسرائيليّة بحقّ المدنيّين". وكانت قد أعلنت في وقت سابق، "استهداف طائرة مروحيّة شرق البريج بصاروخ "سام 7"، وتأكيد إصابتها".

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