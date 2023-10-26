الدفاع الصينية: ظهور سفن جيش التحرير الشعبي بالشرق الأوسط لا علاقة له بالوضع في المنطقة

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، بأن ظهور سفن جيش التحرير الشعبي الصيني في الشرق الأوسط لا علاقة له بتفاقم الأوضاع في المنطقة، وهي تؤدي مهام مرافقة السفن.
وأشار، في مؤتمر صحفي، إلى أنه "في الواقع، هذه السفن هي جزء من سربي مرافقة أرسلتهما البحرية الصينية للقيام بمهام مرافقة السفن في خليج عدن وفي المياه البحرية للصومال، وهذا لا علاقة له بالوضع في المنطقة".
ودعا الجهات المعنية إلى "احترام الحقائق ووقف التكهنات التي لا أساس لها".
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الغربية أن بكين أرسلت ست سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي إلى الشرق الأوسط، بزعم أنها مرتبطة بتصعيد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
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