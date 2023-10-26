شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: الصين قبلت حضور القمة العالمية للذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (رويترز)

أكد نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، الخميس أن الصين قبلت دعوة بريطانيا لحضور القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل.

وقال دودن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «قبلوا الدعوة، لكن لننتظر لنرى من سيحضر بالفعل. ولكن حالياً، نتوقع حضورهم القمة».

وتستضيف بريطانيا ممثلين عن شركات الذكاء الاصطناعي وسياسيين وخبراء في الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لمناقشة مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبناء إجماع دولي حول تطويرها بصورة آمنة.