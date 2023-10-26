شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتزم تمديد خطة إخلاء المناطق الحدودية مع لبنان وغزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

تعتزم وزارة الدفاع الإسرائيلية تمديد عملية إخلاء التجمعات السكانية على طول الحدود مع قطاع غزة ولبنان حتى 31 ديسمبر المقبل.

وأفادت هيئة البث العامة «كان»، أن مثل هذه الخطوة ستكلف إسرائيل مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن العديد من الوزارات تعارض الفكرة، التي تصفها بأنها «سابقة لأوانها».

ونزح نحو 200 ألف إسرائيلي داخلياً بسبب الحرب المستمرة مع حماس في الجنوب، والمناوشات مع حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان في الشمال.

وكان بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع والجيش في إسرائيل ذكر، الأحد، أن السلطات أضافت 14 تجمعاً سكنياً إلى خطة الإخلاء في شمالها.

وجاء الإعلان وسط تبادل للهجمات الصاروخية والقذائف على الحدود الشمالية مع لبنان، بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله والفصائل المتحالفة معه من جهة أخرى، على مدار الأيام الأخيرة.

وتقول الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع إنه يتم نقل السكان إلى دور الضيافة التي تمولها الدولة، بعد موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت على الخطة.

وتتخوف إسرائيل من أن تتحول الحرب الجارية مع حماس إلى صراع إقليمي أكبر، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، السبت.

وتسبب قصف إسرائيلي عنيف، الأربعاء، في تسوية سلسلة عمارات ومنازل سكنية بالأرض، في أحد أحياء مدينة غزة، في إطار سياسة «الأرض المحروقة» التي تعتمدها تل أبيب في حربها على القطاع، وتخلّف نحو 32 قتيلاً فلسطينياً كل ساعة، أغلبيتهم نساء وأطفال.

وقالت تقارير إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أسقطت ما معدله 22 صاروخاً تدميرياً لكل كيلومتر مربع في قطاع غزة، الذي لا تتجاوز مساحته 365 كيلومتراً، والمكتظ بأكثر من 2.3 مليون نسمة، منذ بدء الهجوم العسكري غير المسبوق في السابع من الشهر الجاري.

وفي الأثناء، ارتفعت حصيلة الضحايا في غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ بدء الحرب إلى 6546 قتيلاً، معظمهم مدنيون. وقالت وزارة الصحة في القطاع إن من بين القتلى «2704 أطفال، و1584 سيدة، و364 مسناً، إضافة إلى إصابة 17439 مواطناً بجروح مختلفة».

وأفادت الوزارة بـ «مقتل 756 فلسطينياً بينهم 344 طفلاً في القصف الإسرائيلي على غزة خلال الـ 24 ساعة فقط »، بزيادة نحو 52 قتيلاً عن اليوم السابق، أمس الأول الثلاثاء، الذي شهد 704 ضحايا خلال 24 ساعة.