المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سابقا: واشنطن تدعم سعي إسرائيل للقضاء على حماس لكن تريد تصورا واقعيا للمرحلة التالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي” أن واشنطن تدعم سعي إسرائيل للقضاء على حركة حماس.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” طلب من إسرائيل وضع تصور حقيقي للمرحلة التي تلي القضاء على حماس.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تدعم إسرائيل في عملياتها على قطاع غزة، لكنها في نفس الوقت تطالب تل أبيب باحترام القانون الدولي.