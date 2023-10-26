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المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سابقا: واشنطن تدعم سعي إسرائيل للقضاء على حماس لكن تريد تصورا واقعيا للمرحلة التالية

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي” أن واشنطن تدعم سعي إسرائيل للقضاء على حركة حماس.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” طلب من إسرائيل وضع تصور حقيقي للمرحلة التي تلي القضاء على حماس.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تدعم إسرائيل في عملياتها على قطاع غزة، لكنها في نفس الوقت تطالب تل أبيب باحترام القانون الدولي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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