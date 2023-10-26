محلل عسكري: القوات الإسرائيلية المقتحمة ليلًا لغزة لها عدة أهداف من أهمها رفع الروح المعنوية للجنود الإسرائيليين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد “أحمد الحمادي”، أن القوات الإسرائيلية التي اقتحمت حدود غزة ليلا كانت تهدف إلى عدة أهداف من أهمها رفع الروح المعنوية للجنود الإسرائيليين التي تحطمت بعد معركة طوفان الأقصى التي شنتها الفصائل الفلسطينية.

وأوضح أن إسرائيل كانت تهدف أيضا إلى استكشاف ما تخبئه المقاومة الفلسطينية للجنود الإسرائيليين، ومحاولة أسر بعض عناصر المقاومة.

وأشار إلى أنه إلى الآن ما زال هناك تسللات من عناصر المقاومة إلى مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.